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Samsun’da Kokainle Yakalanan Kadın Tutuklandı

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KOKAİNLE YAKALANAN KADIN TUTUKLANDI

Samsun’da, kokainle yakalanan bir kadın, mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.A. (24) adlı şüpheli kadını takip etmeye başladı.

POLİS OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Canik ilçesinde, Z.A.’nın üzerinde ve eşyalarında arama yapan polis, 100 gram kokain buldu. Gözaltına alınan Z.A., Samsun Adliyesine sevk edildikten sonra mahkemeye çıkarıldı ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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