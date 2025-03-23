Samsun’da KOM Ekiplerinden Silah Operasyonu

POLİS OPERASYONU SONUCU ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE BIÇAKLAR

Samsun’da gerçekleştirilen bir operasyonda, polis çok sayıda silah ve bıçak ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı üzerine yaptıkları araştırmalar doğrultusunda Atakum ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

ARAMA SONUCUNDA BULUNAN MALZEMELER

Yapılan arama çalışmalarında, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet 6136 sayılı kanun kapsamındaki sivri uçlu, oluklu bıçak ve kama, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 59 adet tabanca fişeği, 8 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 971 adet tüfek fişeği bulundu. Operasyon sonucunda Z.G. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Şu an için soruşturma süreci devam ediyor.