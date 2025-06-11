Samsun’da Kontrolden Çıkan Araç Kanala Uçtu

KAZA DETAYLARI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada iki kişi yaralandı. Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde Turgutlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Damlataş yönünden Turgutlu yönüne ilerleyen S.K. yönetimindeki 55 AOL 547 plakalı araç, Turgutlu sapağına yaklaşırken, Yenikaracalı yönünden gelen M.Ö. idaresindeki 55 HZ 636 plakalı hafif ticari araca çarptı.

ARAÇTA BULUNAN KİŞİLER

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden hafif ticari araç kanala uçtu. Araç içerisinde bulunan M.Ö. ve N.Ö. yaralandı. Durumun hemen ardından, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar M.Ö. ve N.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.