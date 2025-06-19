Samsun’da Konut Satışı Artıyor

KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da bu yılın ilk 5 ayında toplamda 11 bin 653 konut satışı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 8 bin 564 konut satışı gerçekleşmişti. Böylece bu yıl, bir önceki yıla göre 3 bin 89 konut satışı artışı kaydedildi. Ayrıca TÜİK, 2025 yılının Mayıs ayına ait konut satış verilerini de kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde yalnızca mayıs ayında 130 bin 25 konut satışı yapıldı. Samsun, bu satışlardan 2 bin 397 konutla önemli bir pay almayı başardı.

İLK VE İKİNCİ EL SATIŞLARDA HAREKETLİLİK

Samsun’da bu yılın ilk 5 ayındaki toplam konut satışı 11 bin 653’e ulaştı. Geçen yıl bu rakam 8 bin 564 konut olarak belirlenmişti. Mayıs ayında ise kentteki konut satışları, geçen yılın aynı ayında kaydedilen rakamlarla karşılaştırıldığında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında satışlar 1.914 iken, bu yıl 2 bin 397 olarak kaydedildi. Samsun’daki mayıs ayı verilerine göre gerçekleşen konut satışları arasında 326’sı ipotekli, 2 bin 71’i diğer satış kategorisinde yer aldı. Bu satışların 966’sı ilk el konutları, bin 431’i ise ikinci el konut satışları olarak kayıtlara geçti.