Samsun’da Kopya Düzeniyle 3 Kişi Yakalandı

SAMSUN’DA KOPYA DÜZENEKİ RÖNTGENİ

Samsun’da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen 3 kişi, polisin dikkatli takibi sonucunda yakalandı.

EHLİYET SINAVINDA YARDIM ALMA GİRİŞİMİ

Alınan bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına katılan bir kişinin sınav salonu girişindeki üst aramasında özel olarak kamufle edilmiş bir kopya düzenek buldu.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramada 1 adet mikro casus kulaklık, 1 adet mikro yaka kamerası, 1 adet mobil wifi cihazı ve 1 adet veri aktarım cihazı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı ve konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.