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Samsun’da Koyun C K E, Serbest

OLAYIN GERÇEK YÜZÜ

Samsun’da koyun çaldıkları iddialarıyla gözaltına alınan iki kişi, koyunun sahibinin borcuna karşılık hayvanı sattığı öğrenilince adliyede serbest bırakıldı. Olay Atakum ilçesinin Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. A.İ., otlayan koyununun çalındığını bildirerek polise başvurdu.

POLİSİN ARAŞTIRMALARI

Yapılan şikayet üzerine polis, ilgili araştırmalar neticesinde koyunun çalındığı belirtilen aracın plakasını belirledi. N.T. (35) ve D.Y. (31) isimli kişilerin, koyunu alarak 8 bin liraya sattıkları tespit edildi ve bu nedenle gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şahıslar suçlamaları kabul etmedi.

SORUŞTURMA SONUCUNDA GELİŞENLER

Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen N.T. ve D.Y.’nin koyunu çalmadıkları, koyunun sahibinin oğlunun onlara borçlu olduğu ve A.İ.’nin eşinin, kocasından habersiz olarak “Koyunu satın, paranızı alın” diyerek onları bilgilendirdiği anlaşıldı. Bu doğrultuda, N.T. ve D.Y. savcı tarafından serbest bırakıldı.

KARARIN GEREĞİ

Olay, mahkemeye başlamadan sonuçlanarak, hukuk sürecinin gerekliliğini ve durumu netleştiren açıklamaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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