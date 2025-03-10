Samsun’da Kumar Operasyonu: 36 Kişiye Ceza

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’da bir oyun salonuna düzenlenen polis baskınında 36 kişi kumar oynarken yakalandı ve toplamda 332 bin 832 lira para cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre, Samsun’un Atakum ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, bir oyun salonunda kumar faaliyetlerinin sürdüğü tespit edildi.

KUMAR OYNADIĞI BELİRLENDİ

Dün akşam saat 22.45 sıralarında gerçekleştirilen denetim sırasında, işyerinin içinde bulunan 36 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Bu kişilere toplamda 332 bin 832 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, iş yerinin sorumluğu Z.Ö. (40) hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. İş yerinin kapatılmasına yönelik hukuki süreçler de devam ediyor.