Samsun’da Kumar Oynayanlar Yakalandi

POLİS EKİPLERİ KUMAR OPERASYONU DÜZENLEDİ

Samsun’da polis ekipleri, bir lokalde kumar oynayan 5 kişiyi suçüstü yakalıyor. Olayda lokalin işletme sahibi hakkında da hukuki süreç başlatılıyor. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, dün akşam saat 21.45 civarında İlkadım ilçesinde bir lokalde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında, beş kişinin para karşılığında kumar oynadığını tespit ediyor.

İŞLETME SAHİBİNE HUKUKİ İŞLEM

Şahıslara idari yaptırım uygulanıyor. Ayrıca işletmenin sorumlusuna S.Ü. (41) “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlamasıyla adli işlem başlatılıyor. Olayla ilgili süreç devam ediyor.