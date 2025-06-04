Samsun’da Kurban Fiyatları İyi

PAZARDAKİ SAKİNLİK VE SATIŞLARDAN MEMNUNİYET

Samsun’da Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında bir sakinlik söz konusu. Ancak besiciler, bu duruma rağmen satışlardan oldukça memnun. Kurbanlık fiyatlarının dengeli olduğunu ifade eden besiciler, ellerindeki hayvanların büyük bir kısmını rahatlıkla sattıklarını belirtiyorlar.

BEKLENENDEN İYİ GEÇEN SATIŞLAR

Kurban Bayramı’na bir gün kala Canik Hayvan Pazarı’ndaki satışlar, besicilerin yüzünü güldürüyor. Besiciler, “Beklediğimizden iyi geçti” diyerek, kurbanlıklarla ilgili olumlu yorumlarda bulunuyor. Pazarda 100 hayvanla bulunan satıcılardan Mahmut Üst, “98 tanesini sattım, yetişen alıyor. Mevlam gönderiyor bize” diyerek, satışlarından duyduğu memnuniyeti aktardı.

FİYATLARDAKİ DENGE

25 büyükbaş hayvan getiren Erol Uyanık, “Şu ana kadar 15’ini verdim, kalanlara da ilgi var. Fiyatlar 100 bin TL ile 170 bin TL arasında değişiyor” dedi. Tüm kurbanlıklarını satmayı başaran Süleyman Akyüz ise “Bu sene kurban insanlara güldü. Fiyatlar normaldi, malım bitti. İnsan emeğinin karşılığını aldı” ifadelerini kullandı.

ARTAN HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Canik Hayvan Pazarı’nda hem küçükbaş hem büyükbaş kurbanlıklar alıcılarını beklemeye devam ediyor. Arife günü ile birlikte pazardaki hareketliliğin daha da artması öngörülüyor.