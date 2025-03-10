Samsun’da Lastik Patladı, Araç Takla Attı

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Samsun’un Bafra ilçesinde, lastiği patlayan bir Tofaş otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü, hurdaya dönen araçtan sağ olarak çıkmayı başardı. Kaza, Samsun – Sinop karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sinop yönünde seyir eden Şaban Elagöz (35) yönetimindeki 55 LE 569 plakalı Tofaş marka otomobil, sol lastiğinin patlaması sonucunda kontrolü kaybederek refüjdeki korkuluklara çarptı. Araç, takla atarak 30 metre ileriye gidip ters vaziyette durdu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri derhal kaza yerine ulaştı. Takla atan araçtan sağ çıkan sürücü, kontrol amaçlı olarak Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin çarpmasıyla karşı yola savrulan refüj durumundaki korkuluk demirlerine, Sinop yönünde seyreden Ömer Turan’ın kullandığı 55 AFD 702 plakalı otomobil de çarptı. Bu çarpışma sonucunda araçta maddi hasar oluştu.

KAZA İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Ters dönen otomobil, vatandaşların yardımıyla düzeltildi ve yoldan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.