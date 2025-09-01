Samsun’da Masa Tenisi Şampiyonası Tamamlandı

ŞAMPİYONANIN SONA ERİŞİ

Samsun’da organizasyonu yapılan ilk Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonası, 3 gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından sona erdi.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİNE VERİLMESİ

İlkadım Okçuluk Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada, dereceye giren sporcular ödüllerini, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan’dan aldı. Şampiyonada başarılı olan sporcular kupa ve madalyalarını alarak turnuvayı tamamladı.