Samsun’da Merdiven Düşmesi Oldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’da meydana gelen bir olayda, merdivenlerden düşen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olay, İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bugün öğle saatlerinde gerçekleşti.

YARALI VATANDAŞIN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen yaşlı bir kişi, meydandaki merdivenlerden inmesi sırasında birden dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu başında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar oluşan vatandaş için çevrede bulunan insanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine hızlıca ulaşan sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.