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Samsun’da Mevlid-i Şerif Okutuldu

SAMSUN’DA MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ

Samsun’da Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü şerefine Mevlid-i Şerif okutuldu. Emniyet Teşkilatı’nın bu özel günü dolayısıyla Samsun Büyük Cami’de cuma namazı öncesinde şehitler anısına Mevlid-i Şerif merasimi gerçekleştirildi.

CEMAAT ASKIDA GÜL SUYUNA VE KEKLE AĞIRLANDI

Camiye gelen cemaat, polis memurları tarafından gül suyu ve kek ikramı ile ağırlandı. Mevlit programı, protokol üyeleri, emniyet mensupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Görevleri başında şehit düşen emniyet mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

DUA İLE SON BULDU

Program, şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi.

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