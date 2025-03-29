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Samsun’da Mezar Ziyaretinde Silahlı Saldırı

SAMSUN’DA MEZAR ZİYARETİNE SALDIRI

Samsun’da Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti gerçekleştiren bir aile, silahlı saldırıya uğradı ve sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Göğceli Mezarlığı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bayram dolayısıyla mezar ziyareti yapan bir aileye yönelik bir saldırı düzenlendi.

Yaralılar ambulansa taşındı

Saldırıda aynı aileden İbrahim Y. (31), Ertan Y. (26), Zöhre Y. (27) ve Ceylan Y. (35) yaralanarak ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan karnından ve bacaklarından vurulan İbrahim Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan İbrahim Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis soruşturması genişliyor

Yaşanan silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ancak, Samsun polisi olayla ilgili olarak Sinan Y. (36) ve Aycan Y.’yi (34) Canik ilçesinde yakalayarak Çarşamba polisine teslim etti. Çarşamba polisi, olayla bağlantılı 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Ayrıca, saldırıda karşı tarafta bir kadının da elinden vurularak yaralandığı tespit edildi. Olayın, Sinan Y. ile Zöhre Y.’nin evlenip, sonrasında genç kadının evi terk etmesi nedeniyle başlayan akraba husumetinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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