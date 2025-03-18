Samsun’da Mezarlıkta 81 Yaşında Adam Ölü Bulundu

MEZARLIKTA BULUNAN CANSIZ BEDEN

Samsun’da, 81 yaşındaki bir vatandaş mezarlıkta ölü olarak bulundu. Olay, İlkadım ilçesindeki Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Şeyh Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi’nin hemen yanında yer alan aşevine iftar saatlerinde yemek almaya giden 81 yaşındaki Hasan Bura, yemek aldıktan sonra mezarlıkta bulunan bir bankta oturdu.

VATANDAŞLAR DURUMU FARK ETTİ

Bir süre sonra fenalaşan yaşlı adam, bankın üzerine yığıldı ve hareket etmedi. Bankta hareketsiz yatan adamı gören diğer vatandaşlar, durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Üç gün önce kalp krizi nedeniyle bypass ameliyatı geçirdiği öğrenilen kişinin ölümü, doğal nedenlerle gerçekleşmiş olarak değerlendirildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi’ne taşındı.