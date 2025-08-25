Samsun’da Minibüs Kaza Yaptı

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’da gerçekleşen bir trafik kazasında, yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi. Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret Dürümlü yönetimindeki 55 ANF 625 plakalı minibüs, yoldan çıkarak park halindeki 55 ALZ 652 plakalı otomobile ve 55 SC 628 plakalı hafif ticari araca çarptı.

KAZADA YARALANAN YOK

Kazanın sonucunda yaralanan kimse olmuyor. Ancak üç araçta da maddi hasar oluşuyor. Bu olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatılıyor.