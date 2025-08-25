Haberler

Samsun’da Minibüs Kaza Yaptı

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’da gerçekleşen bir trafik kazasında, yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi. Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret Dürümlü yönetimindeki 55 ANF 625 plakalı minibüs, yoldan çıkarak park halindeki 55 ALZ 652 plakalı otomobile ve 55 SC 628 plakalı hafif ticari araca çarptı.

KAZADA YARALANAN YOK

Kazanın sonucunda yaralanan kimse olmuyor. Ancak üç araçta da maddi hasar oluşuyor. Bu olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Eyüpspor, Corendon Alanyaspor’u Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın sonucu merakla bekleniyor.
Haberler

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.