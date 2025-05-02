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Samsun’da Minibüs Kazasında 1 Ölü

KAZA BİLGİLERİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybeden minibüs şarampole devrildi. Bu kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay, gece yarısı 00.10 civarında Kızılırmak Sedde Yolu’nda meydana geldi. Yunus Emre A. yönetimindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, kontrol kaybıyla şarampole devrildi.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polisi, jandarmayı, itfaiyeyi ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Yapılan incelemede minibüste sıkışan Merve Turhal’ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi. İlgili kaza sonrası yaralılar, sürücü Yunus Emre A. ve araçta bulunan Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K. (25) hastaneye kaldırıldı.

MORG VE SORUŞTURMA

Merve Turhal’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan araştırmanın ardından morga teslim edildi. Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

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