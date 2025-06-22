Samsun’da Minikler Eğlenceli Saatler Geçirdi

ETKİNLİKLERLE DOLU BİR FESTİVAL

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü durağı Samsun’da, minikler için birçok geleneksel ve zeka oyunu etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu festivalde, Doğu Park Çocuk Sahnesi’nde çeşitli etkinlikler hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu. Alanda birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının ve sahne gösterilerinin yer aldığı “Çocuk Köyü” kurularak çocukların eğlenmesi sağlandı.

RENKLİ AKTİVİTELER VE EĞİTİM

Çocukların tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri ile dolu olan festivalde, panayır çadırları, tematik oyun alanları ve çeşitli sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları büyük ilgi gördü. Çocuklar, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat dallarında sertifikalar alabilecekleri etkinliklere katılan minikler, etkinlik alanlarında aynı zamanda eğlenceli bir öğrenme deneyimi de yaşadı. Çanakkale Mobil Müze, Aselsan Çocuk Tırı, Çocuk Oyunları Tırı ve Etnospor Tırı gibi alanlarda keyifli vakit geçiren minikler, festival süresince aileleriyle birlikte bu aktivitelerin tadını çıkarabilecek.