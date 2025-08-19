Samsun’da Motorlu Taşıt Sayısı Artıyor

SON VERİLER GÖSTERİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Samsun’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam 519 bin 311 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre 40 bin 939 adetlik bir artış gösteriyor ve yüzde 8,6’lık bir artış anlamına geliyor. TÜİK, “Samsun ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusundaki 2025 yılı Temmuz ayı istatistiklerine dair bir basın bülteni hazırladı.

ARTIŞ ORANLARI VE TAŞIT DAĞILIMI

2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, Samsun’daki toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 4 bin 251 adet (yüzde 0,8) artmışken, bir önceki yılın aynı ayına göre 40 bin 939 adet (yüzde 8,6) artarak 519 bin 311’e ulaşmış durumda. Samsun, toplam 519 bin 311 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki bu tür taşıtların yüzde 1,6’sını oluşturuyor. Samsun’daki taşıtların dağılımı ise şöyle: yüzde 48,0’ı (249 bin 398) otomobil, yüzde 17,3’ü (89 bin 796) motosiklet, yüzde 17,0’ı (88 bin 204) kamyonet, yüzde 12,4’ü (64 bin 522) traktör, yüzde 2,4’ü (12 bin 433) minibüs, yüzde 2,3’ü (12 bin 150) kamyon, yüzde 0,3’ü (1.691) otobüs ve yüzde 0,2’si (1.117) özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.

ARAÇ DEVRİ VE YILLIK DEĞİŞİMLER

Temmuz ayında Samsun’da toplam 16 bin 190 aracın devri gerçekleştirildi. Devir yapılan araçlar arasında otomobiller yüzde 63,1 oranıyla ilk sırada yer aldı. Otomobilleri yüzde 15,9 ile kamyonetler ve yüzde 11,8 ile motosikletler izledi. Bir yıllık değişimlere bakıldığında, en yüksek artışın kamyonetlerde yüzde 24,1 ile olduğu, bunu motosikletlerde yüzde 22,7 ve kamyonlarda ise yüzde 13,3’lük artışların izlediği kaydedildi. Türkiye genelinde ise 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam 32 milyon 618 bin 554 motorlu kara taşıtının bulunduğu belirtildi.