Samsun’da Motosiklet Etkinliği Düzenlendi

GÜVENLİ MOTORİKLET SÜRÜŞÜ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Samsun’da trafik polisleri, Dünya Motosiklet Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte motosiklet sürücülerine “güvenli motosiklet sürüşü” hakkında bilgi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, motosiklet kullanımını teşvik etmek ve güvenli sürüş farkındalığı oluşturmak amacıyla hazırladığı program çerçevesinde etkinlik gerçekleştirdi.

DURUM TESPİTİ VE BİLGİLENDİRME

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi’nde bulunan 56’lar DSİ önünde bir denetim alanı oluşturan trafik ekipleri, motosiklet sürücülerini durdurdu. Kask ve gerekli evrak kontrolü yapan ekipler, aynı zamanda sürücülere “güvenli motosiklet sürüşü” hususunda bilgi aktardı. Trafik kurallarına dair uyarılarda bulunan ekipler, güvenli sürüş için broşür dağıtarak sürücüleri bilinçlendirdi.