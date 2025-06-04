Samsun’da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

İKİ ŞAHIS HIRSIZLIKTAN YAKALANDI

Samsun’da gece saatlerinde park halinde bulunan 85 bin lira değerindeki motosiklet çalındı. Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Çarşısı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çalınan motosiklet hakkında hemen polise başvuruldu.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını O.T. (36) ve A.C.E. (28) isimli kişilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Bu bilgiler doğrultusunda hırsızlık şüphelileri, oto hırsızlığı polisleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

ÇALINTI MOTOSİKLET BULUNDU

Polis ekipleri, çalıntı olan motosikleti terk edilmiş bir halde ele geçirdi. Yapılan sorgulamaların ardından O.T. ve A.C.E., adli işlemler için bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.