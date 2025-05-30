SAMSUN’da Motosiklet Kazalarını Önleme Söyleşisi Yapıldı

SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını önlemek ve motosiklet kullanımı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir söyleşi düzenledi. Bu etkinlik, yüzlerce motosiklet sürücüsünün emniyetin yaptığı duyuruyu dikkate almasıyla başarıyla gerçekleştirildi. Söyleşi, İlkadım ilçesindeki Batıpark Konser Alanı’nda yapıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler, güvenli motosiklet kullanımı konusunu kapsayan bir seminer verdi. Etkinlik sırasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da sürücülerin arasında bulunarak söyleşi boyunca katılım sağladı.

KALABALIK MEMNUNİYETİ ARTTIRDI

Söyleşi sonrasında konuşan Arıbaş, “Çok büyük bir kalabalık oldu. Bu bizim memnun etti. Samsun’a yakışır bir kalabalık oldu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu etkinliğin, özellikle motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyma noktasında farkındalık oluşturacağına olan inancını dile getirdi. Etkinliğin Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun artacağı bir dönemde yapıldığını vurgulayan Arıbaş, bunun trafik kazalarının önlenmesine katkı sunacağı umudunu taşıdığını belirtti. “İlkadım şehri Samsun’da trafik kurallarına uyma noktasında ilk adımın buradan atılacağı düşüncesiyle arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BİLİNÇLENDİRME ÖNEMİ

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilde benimsediği sloganı hatırlatan Arıbaş, “Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram olsun” sözünü yineledi. “İnşallah kazasız güzel bir bayram geçiririz. Motosiklet sürücülerimizin, yolcularımızın kasksız motosiklete binmelerini istemiyoruz. Bu konuda motosiklet sürücüsü arkadaşlar tanıdıklarına, ailelerine, eşlerine, dostlarına, temas kurdukları herkese bu konuda bir farkındalık oluşması amacıyla uyarılarda bulunacakları konusunda bize geri dönüş yaptılar” diyerek sözlerini tamamladı.