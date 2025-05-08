Samsun’da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

ÖLÜMLÜ KAZA SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİ

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Ömürevleri mevkisinde gerçekleşti.

BETON MİKSERİ İLE ÇARPIŞTI

Hayri Çelik isimli motosiklet sürücüsü, aynı yönde ilerleyen Server Beşli’ye ait beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü Hayri Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası mikserin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayri Çelik’in cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrasında otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ise sürüyor. Olaya ilişkin detaylar ortaya çıkacakken, trafik kazalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.