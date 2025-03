Samsun’da Motosiklet Sürücüsüne Bıçaklı Saldırı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olay, Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Dün meydana gelen olayda, 25 yaşındaki D.U. motosikletine benzin almak amacıyla akaryakıt istasyonuna gitti.

Saldırının Gerçekleşmesi

D.U., benzin aldıktan sonra akaryakıt istasyonundan ayrılmak istediği sırada, iddiaya göre tanımadığı iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, bıçaklanan D.U. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. D.U.’nun önümüzdeki ay düğünü olduğu bilgisi edinildi. Genç adam, akaryakıt istasyonundan çıkarken tanımadığı bir kişinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını ifade etti.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Olayın ardından Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek, olayla bağlantılı olan M.E. (22) ve A.S.’yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. ‘Küfürleşme’ yüzünden yaşandığı iddia edilen bu olayla ilgili olarak, emniyetteki ifadeleri tamamlanan M.E. ve A.S., daha sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.