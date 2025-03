Samsun’da Motosiklet Sürücüsüne Bıçaklı Saldırı

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Samsun’un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda motosiklet sürücüsüne bıçakla saldırıldığı bildirildi. Olay, Atatürk Mahallesi’ndeki istasyonda gerçekleşti. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, D.U. (25) adlı genç, motosikletine benzin almak üzere akaryakıt istasyonuna gitti. Benzin aldıktan sonra motosikletiyle istasyondan ayrılmak isterken, tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

SALDIRI ANI VE ŞAHSIN İFADESİ

Saldırganlar kaçarken D.U., belinden bıçaklandı. Olay sonrası ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.U., düğününün bir ay sonra olacağını belirtirken, akaryakıt istasyonunda tanımadığı bir kişinin kendisinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını söyledi.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak M.E. (22) ve A.S. (22) isimli şahısları tespit edip gözaltına aldı. Olayın “küfürleşme” sebebiyle yaşandığı iddia ediliyor. Polisteki sorguları tamamlanan M.E. ve A.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.