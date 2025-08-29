Samsun’da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı

ALACAM’DA KAZA

Samsun’un Alaçam ilçesinde, bir motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. İsmail T. (52) yönetimindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Okay A. (65) tarafından kullanılan elektrikli bisikletle çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza neticesinde yaralanan İsmail T. ve Okay A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılara uygun sağlık hizmetleri sunuluyor.