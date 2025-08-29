Samsun’da Motosikletle Bar’a Ateş Açıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Samsun’un Atakum ilçesinde motosikletle bara gelerek ateş açan 19 yaşındaki şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, iki gün önce gece saatlerinde Atakum ilçesindeki Körfez Mahallesi üzerinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda yaşandı.

SALDIRININ DETAYLARI VE YARALI

Alınan bilgilere göre, motosikletle bara gelen iki kişi tabancayla ateş açtı. Saldırı sonucu bar çalışanı Ö.A., sırtından vurularak yaralandı. Yaralı, olay sonrası hemen ambulans tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Polis ekipleri yapılan araştırmalar sonucunda motosikleti A.A.’nın kullandığını, yanında bulunan C.K.’nin ise ateş açtığını belirledi. A.A. daha önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumdaki C.K. da tespit edilerek yakalanıp gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan C.K., bugün mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.