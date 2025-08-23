Haberler

Samsun’da Motosikletler Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

Samsun’da meydana gelen motosiklet kazasında, iki sürücü yaralandı. Olay, Canik ilçesi Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Mert Irmağı Köprüsü’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bulvar üzerinde aynı yönde ilerleyen iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yere düşerek yaralanıyor.

Kaza sonrasında yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor. Olayın ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

Galatasaray Kayseri’ye Geldi, Taraftarlar Karşıladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynamak üzere Kayseri'ye gitti. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
