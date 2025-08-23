Samsun’da Motosikletler Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Samsun’da meydana gelen motosiklet kazasında, iki sürücü yaralandı. Olay, Canik ilçesi Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Mert Irmağı Köprüsü’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bulvar üzerinde aynı yönde ilerleyen iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yere düşerek yaralanıyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor. Olayın ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.