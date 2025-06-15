Samsun’da Motosikletten Uyuşturucu Ele Geçirildi

SAMSUN’DA YAPILAN OPERASYON

Samsun’da bir kişinin motosikletinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele için Atakum ilçesinde bir çalışma yürüttü.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Yapılan aramanın sonucunda, Ş.D. (21) isimli şahıs gözaltına alındı. Ş.D.’nin motosikletinde yapılan detaylı incelemede ele geçirilen sentetik ecza maddeleri dikkat çekti. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.D., “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla Samsun Adliyesine sevk edildi.