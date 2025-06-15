Haberler

Samsun’da Motosikletten Uyuşturucu Ele Geçirildi

SAMSUN’DA YAPILAN OPERASYON

Samsun’da bir kişinin motosikletinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele için Atakum ilçesinde bir çalışma yürüttü.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Yapılan aramanın sonucunda, Ş.D. (21) isimli şahıs gözaltına alındı. Ş.D.’nin motosikletinde yapılan detaylı incelemede ele geçirilen sentetik ecza maddeleri dikkat çekti. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.D., “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla Samsun Adliyesine sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaza Sonucu 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Karabük'te gerçekleşen trafik kazasında 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten yaşamını yitirirken, sürücü ve 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
Haberler

Batman’ın Atbağı Köyünde Balkon Çöktü

Batman'ın Beşiri ilçesinde Atbağı köyündeki bir yapının balkonu çöktü; 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.