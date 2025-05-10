Samsun’da Müzikal Sunumu Gerçekleşti

SAMDOB, “BİR TENOR ARANIYOR” MÜZİKALİNİ SUNDU

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), sanatseverlerle “Bir Tenor Aranıyor” müzikalini buluşturdu. “Müzikallerin Oscar’ı” olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil birçok ödül almış Ken Ludwig’in bu eğlenceli eseri, Samsun’da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde izleyicilerle buluştu. Evin Atik’in rejisörlüğünü üstlendiği müzikalin dekor tasarımı Kaan Güreşçi, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç, koreografisi Şebnem Şenel ve ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından hazırlandı.

İLGİ ÇEKEN BİR KONU

Kapalı gişe oynayan müzikal, ünlü tenor Tito Merelli’nin Verdi’nin “Otello” operasını seslendirmek için geldiği sırada başına gelen komik olayları anlatıyor. Türkçe olarak sahneye konulan iki perdelik eserin ana temasını özetlemek gerekirse: “Zevk ve sefaya düşkün ünlü tenorda, eşi Maria ile arasındaki bozulma çok uzun sürmez. Yediği yemeklerle midesi bozulan Tito, içtiği ilaçların etkisiyle temsile çıkamaz ve yerine yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar.” Müzikal, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.