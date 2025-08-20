Samsun’da Narkotik Ekipleri, 110 Bin 466 Hap Ele Geçirdi

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

Samsun’da narkotik ekipleri, karpuz yüklü bir kamyonette gizlenmiş 110 bin 466 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 598 bin 770 TL nakit para buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, detaylı bir araştırma ve teknik takip sonucunda, farklı bir ilden Samsun’a büyük miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Üç gün süren planlı bir operasyon çerçevesinde, şüpheli araç Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi’nde durduruldu.

TAŞIMA YÖNTEMİ HİLELİYDİ

Uyuşturucu tacirleri, uyuşturucu maddeleri gizlemek amacıyla hapları karpuz yüklü kamyonetin içerisine sakladı. Araçta yapılan detaylı aramalarda 110 bin 466 adet sentetik ecza hap ve 598 bin 770 TL nakit para tespit edildi. Operasyonun sonunda araçta bulunan A.Ö. (39), S.A.S. (24), M.Y. (51), K.H. (39), Ş.Y. (29) ve H.D. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MÜCADELE KARARLI DEVAM EDİYOR

Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini vurgulayarak, “Uyuşturucu tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” açıklamasını yaptı.