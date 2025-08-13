Haberler

Samsun’da Narkotik Operasyonu: 5 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Samsun’da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda beş kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesinde bir operasyon düzenliyor.

ARAMALARDAN ÇIKAN SONUÇLAR

Yapılan aramalarda 320 gram metamfetamin, 48 gram sentetik kannabinoid, 32 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçiriliyor. Bu olayla bağlantılı olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

