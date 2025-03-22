Samsun’da Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun’un Havza ilçesinde bir araç durduruldu ve narkotik dedektör köpeği Tony’nin tepkileri üzerine yapılan incelemede, araçta uyuşturucu madde bulundu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile etkin mücadelelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Havza’da durdurulan bir araçta, Tony’nin tepki göstermesi üzerine detaylı bir arama gerçekleştirildi. Bu arama sonucunda, A.Ç. (30) adına kayıtlı olan 173 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun sevkiyat amacıyla taşındığına dair bulgular tespit edildi ve A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde İlkadım ilçesinde iki farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. İlkadım’da Y.G. (35) adlı şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 665 adet sentetik ecza hap bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, S.D. (29) isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 181 adet sentetik ecza ve 0.11 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli süreç devam ediyor.