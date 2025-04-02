Samsun’da Nisan Yağışları Devam Ediyor

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde yapılan uyarılar doğrultusunda soğuk hava dalgası, Samsun’da da hissedilmeye başlıyor. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını merak eden vatandaşlar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarını dikkatlice izliyor. Peki, bu tarihte Samsun’da hava durumu nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar düşecek mi?

2 NİSAN 2025 TARİHLİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Samsun’da hava yağışlı geçecek. Gün boyunca kent genelinde aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışların gün boyunca devam edeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 13°C, en yüksek ise 18°C civarında olacağı tahmin ediliyor.