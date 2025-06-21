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Samsun’da Öğrenci Kimliğini Unuttu

SAMSUN’DA OLAY YAŞANDI

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak bir öğrenci, kimliğini evde unuttu. Bu durumla karşılaşan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencinin sınava zamanında girebilmesi için yardım sağladı.

PANİK YAŞANDI

Bugün yapılan YKS’nin ilk oturumunda, Havza ilçesinde sınav için gelen Sabire Karagüdekoğlu isimli öğrencinin kimliğini unuttuğu ortaya çıktı. Sınava gelmesine rağmen kimliği yanına almayan öğrenci, bu durum karşısında büyük bir panik yaşadı.

ÇÖZÜM ÜRETEN JANDARMA

Olayın bildirilmesinin ardından, hemen harekete geçen Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, öğrencinin evine giderek kimliğini aldı. Jandarma ekipleri, kısa bir süre içinde geri döndü ve öğrenciyi sınav saatinden önce sınav binasına yetiştirdi.

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