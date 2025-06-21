Samsun’da Öğrenciler Yanlış Okula Gitti

ÖĞRENCİLER SINAV YERİ KARIŞIKLIĞI YAŞADI

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek bazı öğrenciler, 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile Samsun merkez İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi’ni karıştırınca panik yaşadı. Motorize polis ekipleri, koşuşturma içinde olan öğrencilere yardımcı olmaya çalıştı. Bir öğrencinin polis aracına binme çabası sırasında, “Abi gerekirse kucağınızda giderim lütfen beni de yetiştirin” dediği duyuldu. Sınava yetişemeyen bazı öğrencilerin gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

HİZMETLERİ İHTİYAÇ DUYULDU

Bu sabah, sınav için Samsun’un İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi’ne gelen öğrenciler, yerlerinin 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi olduğunu öğrenince telaşa kapıldı. Yanlarına para ve cep telefonlarını almayı unutan öğrenciler, çevredekilerden ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bazı öğrenciler kendi araçlarıyla sınav yerine ulaşmaya çalışırken, polis ekiplerinin yardımlarını talep edenler oldu.

UYARI YAPILDI

Yanlış okula gittiğini fark eden bir öğrenci, polislerle iletişime geçerek, “Abi lütfen beni de alın, gerekirse kucağınızda giderim. Beni sınava yetiştirin” dedi. Yanlış okulda olduğunu anlayan bazı öğrencilerin ise sınava yetişemeyeceğini belirleyip gözyaşlarını tutamadığı bildirildi. Bu tür karışıklıkların her yıl yaşandığı dikkate alınarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önceki gün bir uyarı yapmıştı. Uyarıda, “İlimiz İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi ile Ondokuzmayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nin sınavlara giriş esnasında karıştırıldığı ve bu nedenle çeşitli mağduriyetler yaşandığı bilgisine ulaşılmıştır” ifadesine yer verildi. Sınav giriş belgelerinde bu durumun dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı.