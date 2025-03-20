Samsun’da Okullar Tatil Mi? SON DAKİKA

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARILARIYLA BAŞLAYAN YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar başladı. Özellikle Samsun ilinde, okulların tatil olup olmayacağı hakkında merak söz konusu. Meteoroloji, birçok il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuyor. Samsun’da 21 Mart Cuma günü eğitim akışının nasıl olacağına dair bir bilgi verilmedi.

ORDU’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ordu Valiliği, il genelindeki iç kesimlerde görülen yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla 9 ilçede tamamen, 8 ilçede ise kısmi olarak bir gün boyunca eğitime ara verileceğini açıkladı. Ancak Samsun Valiliği’nden henüz 21 Mart Cuma gününe dair bir tatil açıklaması gelmedi. İç kesimler ve Doğu Karadeniz’de güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre; 21 Mart 2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde (700 metre ve üzeri rakımlarda) kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışın, 10-20 cm kar örtüsü oluşturması öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi riskler göz önünde bulundurularak tedbirli davranmak gereklidir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Son değerlendirmeler doğrultusunda, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın batı ve iç kesimlerde zirai don olaylarına neden olabileceği belirtildi. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 20 Mart 2025 Cuma gece saatlerinden itibaren orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunanların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA TEHLİKESİ

20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde kuzey ve güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına meydana gelecek. Bu durum ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve gaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabilecek. Bu tür olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.