Samsun’da Okullar Tatil Mi? SON DAKİKA

YAĞIŞLARIN BAŞLADIĞI BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar etkili olmaya başladı. Öne çıkan şehirlerden biri olan Samsun’da ise okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündeme geliyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

SAMSUN İÇİN HAVA DURUMU UYARILARI

Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70 km/saat hızı, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde 80-90 km/saat) etkili olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam saatlerinden itibaren, Doğu Karadeniz’de ise Salı sabahı itibarıyla etkisini kaybetmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalara, çatı uçmasına, iç kesimlerde toz savrulmasına ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere neden olabiliyor.

FIRTINA TEHLİKESİ VE ZİRAİ DON UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, 18 Mart Salı günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bilgisi veriliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesinde de rüzgar, 18 Mart’ta öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor. Ayrıca, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile batı ve iç kesimlerde zirai don olayına dair bekleyiş bulunuyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında, 18 Mart 2025 gecesi itibarıyla beklenen zirai don hadisesinin, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği bildirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il ve ilçeler için sıcaklık tahminlerini dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TATİL DUYURUSU BEKLENİYOR

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerinden; 19 Mart 2025 Çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde de kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına olabileceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Samsun Valiliği’nden henüz 18 Mart Salı günü ile ilgili bir tatil duyurusu yapılmadı.