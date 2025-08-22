Samsun’da Oltayla Elektrik Akımına Kapıldı

OLAYIN NE ZAMAN VE NEREDE YAŞANDIĞI

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, balık tutmak için dere kenarına giden bir kişi, elindeki oltanın yüksek gerilim hattıyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Bu talihsiz olay, Çiftlik Mahallesi’nde gerçekleşti.

KURBANIN KİMLİĞİ VE DURUMU

Yusuf Çavuşoğlu adlı 42 yaşındaki şahıs, oltasını kullanırken elektrik akımına kapıldı ve ağır yaralandı. Üç çocuk babası olan Çavuşoğlu, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.