Samsun’da Operasyonda İki Kişi Sevk Edildi

GÖZALTILAR VE ADLİ SÜREÇ

Samsun’da tefecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

OPERASYON DETAYLARI

Bu operasyonda toplamda 146 şüpheli yakalandı. Ayrıca, sahte altın üreten bir atölye deşifre edilirken, 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek, senet ve belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınanların aleyhinde ‘tefecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘zimmet’, ‘ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘parada sahtecilik’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Özellikle Samsun’da gözaltına alınan 3 kişiden 2’sinin adliyeye sevk edildiği, bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.