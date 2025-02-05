Samsun’da Operasyonda İki Polis Yaralandı

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Samsun’un Terme ilçesinde, yürütülen narkotik operasyonu sırasında iki polis memuru vuruldu. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla belirlenen bir adrese gitti. Bu esnada, şüpheli A.T. tarafından tüfekle ateş açıldı.

SAĞLIK DURUMLARI AÇIKLANDI

Ateş açılması sonucu yaralanan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru B.B. ile Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru S.E.’nin durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılardan B.B.’nin sağ ayak baş parmağının kesildiği, S.E.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekipleri, A.T’yi güç kullanarak etkisiz hale getirip tedavisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. A.T. ve onunla birlikte 3 şüphelinin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 398,31 gram sentetik uyuşturucu, 180 paket kaçak sigara, 1,33 gram esrar, 6 adet sentetik hap, 74 şişe kaçak alkol ve olayda kullanılan tüfek ele geçirildi. A.T.’nin “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “silahlı kanuna muhalefet” suçlarından toplam 8 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. A.T. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.