Samsun’da Operasyonla 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

DOLANDIRICILIK AĞI ORTAYA ÇIKTI

Samsun’da yapılan polis operasyonunda, tatil dönemi boyunca konaklama taleplerini suistimal eden dolandırıcıların ağı deşifre edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, bu suçla mücadele ederek Muğla’da 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DOLANDIRICILIK

Polis tarafından elde edilen bilgilere göre, dolandırıcıların sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları verdikleri belirlendi. Bu ilanları gören kişilerle irtibat kurarak güven sağlamış ve gecelik ücret, kapora, depozito ve sigorta ödemesi adı altında toplam 200’den fazla kişiyi mağdur etmiştir. Elde edilen verilere göre, dolandırıcılık sonucu yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde edildi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlerin 55 milyon lira olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

26 Ağustos’ta Muğla’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) isimli kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y. (35) ise Zonguldak’taki cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Yapılan operasyon sırasında; 61 sentetik hap, 12 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler, Samsun’a götürüldü ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.