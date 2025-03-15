Samsun’da Organlarıyla Beş Kişiye Umut Oldu

SAMSUN’DA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTA, 5 KİŞİYE UMUT OLDU

HASTA BİLGİLERİ VE ORGAN BAĞIŞI

Samsun’da hastanede tedavi gören 53 yaşındaki bir erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Üç gün önce Medicana International Samsun Hastanesi’ne beyin kanaması tanısıyla yatış yapan bu hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile ile yapılan görüşmelerde organ bağışı kabul edildi ve donör, bu gece ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda 2 kornea, 2 böbrek ve 1 karaciğer, nakil bekleyen 5 farklı hasta için alındı.

BAŞARILI OPERASYON SONRASI ORGAN NAKİLLERİ

Başarılı geçen operasyonun ardından alınan karaciğer ve kornealar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören 3 hastaya ulaştırıldı. Böbreklerden biri İstanbul, diğeri ise Sivas’taki organ bekleyen hastalara yönlendirildi. Medicana International Samsun Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Yeşim Yetkin, operasyon hakkında şu bilgileri verdi: “Donörümüz 3 gün önce beyin kanaması tanısıyla hastanemize yatmıştı. Yoğun bir tedavi süreci geçirdik ama maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Aile organ bağışını kabul ederek büyük bir iyilik yaptı. Hastamız tam 5 kişiye umut olarak yeni bir yaşam sunuyor.”

UÇUŞ VE KARAYOLU İLE NAKİL

Hastanenin organ nakil ekibi, bağışlanan organları hava ve karayolu ile bekleyen hastalara ulaştırmak için hazırlık yaptı. Bu süreçte, hastanın yaşı ve kişisel durumu hakkında da bilgiler paylaşıldı; “Hastamız 53 yaşında erkekti ve özel durumundan dolayı herhangi bir meslek icra etmiyordu” ifadeleri kullanıldı. Organların zamanında ulaştırılması, nakil bekleyen hastalar için büyük bir önem taşıyor.