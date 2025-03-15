Samsun’da Otlukta Çıkan Yangın Söndürüldü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun’da, otluk ve çalılık bir arazide başlayan yangın, hızla söndürüldü. Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi’ndeki Aşık Veysel Caddesi bölgesinde meydana gelen yangın, çevrede bulunan vatandaşlarda kısa bir panik oluşturdu. Otluk alanda yükselen alevleri fark eden halk, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine, hızlı bir şekilde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın alanına itfaiye aracının girememesi nedeniyle, itfaiye erleri yangına müdahale ederek alevlerin daha da büyümesine izin vermedi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.