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Samsun’da Otobüs Bagajında 2 Ton Tavuk

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KANATLI HAYVAN ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da bir otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram etiksiz kanatlı hayvan eti bulundu. Havza ilçesinde meydana gelen olayda, Havza Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek şehirlerarası otogardaki yolcu otobüsünü durdurdu.

OTOBÜSTE KOLİLERCE ET

Yapılan bagaj aramasında, toplamda 140 kolide 2 bin 100 kilogram ağırlığında dondurulmuş 1400 kanatlı hayvan etine ulaşıldı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinden yüklendiği belirlenen ve Kavak ilçesinde teslim edileceği tespit edilen kanatlı hayvan etlerinin üzerinde etiket olmadığı için el konuldu. Elde edilen etlerin numuneleri alındıktan sonra, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha işlemi gerçekleştirildi. Olayla ilgili olarak Havza Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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