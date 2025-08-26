Samsun’da Otobüs Kazası Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI VE SONUCU

Çanakkale-İzmir güzergahında seyir halindeki bir yolcu otobüsünün karıştığı kaza, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi ve gündemi etkisi altına aldı. Kazanın nasıl gerçekleştiği ve yolcuların sağlık durumu dikkatle izleniyor. Kazanın ayrıntıları haberin devamında açıklanıyor. Çanakkale-İzmir otobüsü ne zaman kaza yaptı? Kazada toplamda kaç ölü ve kaç yaralı var?

Samsun’un Terme ilçesinde gerçekleşen feci kazada, yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonetin yanında duran Aydın Yiğit ile Mehmet Yıldız, yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Her iki kişi, hastaneye kaldırıldıklarında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, otobüs şoförü Mustafa Hakan O., “taksirle ölüme sebep olmak” suçlamasıyla gözaltına alındı ve gerekli işlemler sonrası tutuklandı.

Samsun’un Terme ilçesindeki otobüs kazası, olay sonrası büyük üzüntü yarattı. Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız, kamyonetin yanında durdukları sırada yolcu otobüsünün çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kazaya müdahale etmek için gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı fakat kurtarma çabaları sonuç vermedi. Otobüs şoförü Mustafa Hakan O., emniyetteki işlemlerinin ardından itiraz edilmeden adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı verildikten sonra şoför cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.