Samsun’da Otobüs Kazasında İki Ölü

OLAYIN GELİŞİMİ

SAMSUN’un Terme ilçesinde bir otobüs, yoldan çıkarak branda çeken kamyonet ile çalışan iki kişiye çarptı. Kaza sonucunda Aydın Yiğit (47) olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha sonra tedavi altına alınan Mehmet Yıldız (69) da hastanede hayatını kaybetti. Kaza 25 Ağustos’ta saat 08.30 civarında Samsun-Ordu kara yolunun Gündoğdu mevkisinde gerçekleşti.

KAZANIN NEDENİ

Mustafa Hakan O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, kontrolünü kaybederek banket dışında durmakta olan 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız’a çarptı. Çevreden geçenlerin durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

TEDAVİ SÜRECİ

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın Yiğit, hastanede yapılan müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybederken, Mehmet Yıldız’ın tedavisi ise devam etmekteydi. Ancak Yıldız da bugün yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.