Samsun’da Otomobil Hurdaya Döndü. Engelli Sürücü Çekiciyle Gitti

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

Samsun’da meydana gelen olayda, bariyerlere çarpan bir otomobil hurdaya döndü. Engelli sürücü, kaza sonrası aracından inmeyerek çekiciye yüklenen bu hurda araçla doktor randevusuna gitme kararı aldı.

ENGELLİ SÜRÜCÜNÜN KAZA SONRASI TAVRI

Olayın detaylarına göre, Ordu’da yaşayan S.B., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki randevusuna gitmek üzere yola çıktı. S.B.’nin kullandığı otomobil, Samsun’un Canik ilçesinde viyadükten inerken bariyerlere çarptı. Bu kaza esnasında yaralanan kimse olmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

HASTANEYE GİTMEK İÇİN ÇEKİCİDE KALDI

Engelli olduğu için akülü aracı olmadan hayatını idame ettiremeyen S.B., kaza sonrası aracından inmeyi tercih etmedi. Çekiciye yüklenen otomobilin içinde kalan sürücü, bu şekilde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştı. Hastane önünde, çekici üzerindeki araçtan bir kişinin inmesini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. S.B., akülü aracıyla çekiciden inerken dikkat çekti ve hemen doktor randevusuna gitti.

ÖNEMLİ

