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Samsun’da Otomobil-Kamyonet Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralanmış durumda. Olay, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde gerçekleşti.

İ.B. (19) tarafından idare edilen 55 AHH 612 plakalı kamyonet, S.K. (32) tarafından yönetilen 55 SN 657 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu talihsiz kazada, otomobilin sürücüsü S.K. ile otomobilde bulunan M.K. (30) ve kamyonetteki Z.B. (45) yaralanıyor.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızlıca Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi henüz verilmiş değil.

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