Samsun’da Otomobil, Öğrenciye Çarptı

OTOMOBİL ÇARPTI, OKUL ÇOCUĞU YARALANDI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir ilkokul öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgilere göre, N.Y. (26) yönetimindeki 55 AGE 176 plakalı araç, Gazi Mahallesi 508. Sokak’ta bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan R.A. (10) isimli çocuğa çarptı.

KAZADAN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda hafif yaralanan R.A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.